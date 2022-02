Pareggio al 90' per i bavaresi di Nagelsmann nella trasferta alla Red Bull Arena, dove il Salisburgo impone l'1-1 finale. In avvio infortunio per Okafor che lascia spazio ad Adamu, autore a sorpresa del vantaggio degli austriaci. Ulreich nega il bis ad Aaronson, Gnabry e Sané pericolosi anche nella ripresa dove Coman partecipa all'assalto del Bayern. Ulreich e Pavard salvano sugli scatenati Adeyemi e Adamu, decisivo il tocco di Coman all'ultimo respiro. Qualificazione in palio l'8 marzo a Monaco di Baviera