Due squadre inglesi e francesi sono state sorteggiate per scontrarsi nella fase a eliminazione diretta in Champions League in 14 precedenti: le qualificazioni sono in perfetto equilibrio (sette a testa). Tuttavia, delle tre occasioni in cui la squadra inglese ha giocato l'andata in casa, solo una è passata: il Manchester United (vs Psg) nella stagione 2018-19