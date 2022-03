Come arrivano al match Liverpool e Inter

L'Inter, dopo la sconfitta per 0-2 nel match di andata, arriva alla sfida di Anfield dopo la vittoria casalinga contro la Salernitana in campionato: 5-0 per i nerazzurri che però non segnavano da quattro partite consecutive in tutte le competizioni. Di contro, la formaziona nerazzurra mantiene la porta inviolata da tre partite (Genoa e Salernitana in Serie A, Milan in Coppa Italia). Tutti a disposizione per Simone Inzaghi, eccetto Nicolò Barella che dovrà scontare il secondo turno di squalifica. Il Liverpool arriva da sette vittorie consecutive in Premier League e si trova al secondo posto alle spalle del Manchester City e con il miglior attacco del campionato (71 gol fatti, 43 a opera del tridente Salah, Manè e Jota).