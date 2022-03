Sarà Antonio Mateu Lahoz l'arbitro di Liverpool-Inter , gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma ad Anfield martedì 8 marzo alle 21. Il direttore di gara spagnolo sarà coadiuvato da soli connazionali : Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar saranno gli assistenti, Ricardo de Burgos il quarto uomo mentre al Var ci saranno Juan Martinez Munuera e Guillermo Cuadra Fernandez.

Un solo precedente con l'Inter

Classe '77, insegnante di educazione fisica di professione, Lahoz è uno degli arbitri spagnoli più apprezzati in ambito internazionale e nella passata stagione è stato designato per dirigere la finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City. Con l'Inter ha un solo precedente, non fortunato, che risale alla stagione 2012/13, in Europa League: Lahoz fu l'arbitro della gara di andata degli ottavi di finale contro il Tottenham, terminata 3-0 per gli Spurs. Al ritorno i nerazzurri sfiorarono l'impresa, portando gli inglesi ai supplementari e uscendo solo nell'extratime. Adesso proveranno la mission impossible, ribaltare il 2-0 dei Reds a San Siro.