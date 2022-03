Liverpool-Inter, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Notte da dentro o fuori per i nerazzurri, che cercano l'impresa ad Anfield contro i Reds dopo lo 0-2 dell'andata a San Siro. Klopp deve decidere chi schierare in avanti, ma uno tra Salah e Mané potrebbe partire dalla panchina. Inzaghi, senza lo squalificato Barella, ritrova Perisic e deve scegliere il compagno di Lautaro: Sanchez favorito su Dzeko. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno, anche in 4K

Dentro o fuori, per l' Inter è la notte della verità. I nerazzurri vanno a caccia dell' impresa , quasi una mission impossible dopo il ko di San Siro. Questa sera ad Anfield, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League , la squadra di Inzaghi proverà a ribaltare il 2-0 imposto dal Liverpool nel match di andata, ma i Reds di Klopp saranno spinti dal loro stadio, dove non perdono da un anno. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno, anche in 4K.

Liverpool, ballottaggio in attacco: in tre per due maglie

LIVERPOOL

Klopp non si fida: "L'Inter non verrà in vacanza"

Tante certezze per Jurgen Klopp, che in conferenza ha detto di non fidarsi dell'Inter. Concentrazione massima per l'allenatore del Liverpool, che sembrerebbe avere chiara la formazione da schierare contro i nerazzurri. Resta però un ballottaggio da risolvere: riguarda il tridente offensivo, dove sono diverse le ipotesi al vaglio e in tre giocatori si giocano due maglie. Il dubbio dovrebbe essere tra Luis Diaz e Mané: attenzione però, perché se Klopp dovesse decidere di schierare entrambi i giocatori potrebbe essere Salah a rimanere fuori. Ad essere sicuro del posto da titolare al momento pare essere Diogo Jota, schierato centravanti anche in considerazione delle condizioni non ottimali di Firmino, decisivo con il gol che ha sbloccato il risultato all'andata. Per il resto pochi dubbi: Konaté e Van Dijk dovrebbero essere i centrali difensivi nella linea a quattro davanti ad Alisson, completata da Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni, mentre in mezzo al campo i Reds dovrebbero schierarsi con Henderson, Fabinho e Keita.