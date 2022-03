L'allenatore del Liverpool in conferenza stampa: "Il risultato dello scorso match a San Siro è stato migliore rispetto alle mie aspettative, ma il 2-0 è il risultato più ribaltato nella storia del calcio. Ci aspetta una partita difficile da giocare". E sulle cinque sostituzioni: "Sono un modo per permettere ai giocatori di gestire le energie. Questo fa la differenza e dobbiamo introdurre questa regola anche in Premier". Il match sarà in diretta martedì 8 marzo alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K Condividi

Torna in campo la Champions League. Domani il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Inter ad Anfield. Si riparte dal 2-0 in favore dei Reds, maturato nel match di andata grazie alle reti di Firmino e Salah. In conferenza stampa alla vigilia della gara, Jurgen Klopp ha spiegato che tipo di partita si aspetta dalla squadra di Inzaghi: "Nella gara di andata ci sono state tante difficoltà. Non dobbiamo assolutamente pensare di essere già qualificati. L’Inter non verrà qui in vacanza, nell’ultima partita hanno vinto 5-0, proveranno a vincere. Noi faremo la stessa cosa, consapevoli che c’è ancora una partita da giocare prima di avere la certezza dei quarti di finale. Il 2-0 è il risultato che più spesso è stato ribaltato nella storia del calcio. Se sei solo a metà e pensi di aver finito il tuo percorso, allora sei sulla strada sbagliata. Il risultato dello scorso match a San Siro è stato migliore rispetto alle mie aspettative, ma ora ci attende un'altra gara difficile da giocare".

"Cinque sostituzioni? Fanno la differenza, in Premier non le abbiamo" L’allenatore del Liverpool ha parlato anche della tantissime partite in pochissimi giorni: "Abbiamo giocato domenica, mercoledì, sabato e martedì. E’ normale che avendo più giocatori a disposizione, potremo utilizzare tutte e cinque le sostituzioni". I cinque cambi non sono previsti nel regolamento della Premier League: "Non vedo perché ci voglia tutto questo tempo per capirlo. Non è un vantaggio ma un modo per permettere ai giocatori di gestire le energie. Questo fa la differenza". Passaggio doveroso di Klopp sugli infortunati Thiago Alcantara, Firmino e Matip: "Si sono allenati tutti nella giornata di ieri. Firmino è stato fuori per un bel po' di tempo. E’ da valutare, potrebbe restare fuori".