L'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida di Anfield: "Il risultato dell'andata ci penalizza, ma andremo lì con fiducia e motivazioni. Per noi sarebbe importante trovare un gol nel primo tempo, ma sappiamo di affrontare una delle squadre più forti d'Europa insieme a Bayern Monaco e Manchester City. La crescita passa anche da gare come questa, sono uniche nelle carriere di giocatori e allenatori. Infortunati? Sono tutti convocati, tranne lo squalificato Barella"

"Da tanti anni l'Inter non arrivava agli ottavi di finale. Abbiamo fatto molto bene nel girone, meritando la qualificazione, ma nel sorteggio non ci è andata benissimo. Essendo arrivati secondi, sapevamo di trovare un avversario molto importante. Ma la crescita è fatta di step e passa anche da gare come questa. Con queste partite cresceremo tutti, sono uniche nelle carriere di giocatori e allenatori".

Quale sarà la cosa più importante in questa gara? "Partiamo da un punteggio di svantaggio, chiaramente per noi sarebbe importante trovare un gol nel primo tempo. Ma sarà una partita molto difficile, abbiamo avuto tre giorni per prepararla e i ragazzi sono concentrati. Insieme a Bayern Monaco e Manchester City, il Liverpool è la squadra più forte d'Europa. Giocheremo in un grande stadio e davanti a un pubblico molto caldo, è bello giocare partite del genere e sarà ancor più difficile rispetto alla sfida di San Siro".

Il 5-0 alla Salernitana ha ridato entusiasmo all' Inter , che precedentemente era rimasta senza vittoria per ben cinque partite e senza gol per quattro. Servirà tanto coraggio ad Anfield, dove i nerazzurri proveranno l'impresa di eliminare il Liverpool : si riparte da un risultato negativo, il pesante 0-2 dell'andata maturato a San Siro. Ma Simone Inzaghi ci crede, come dimostrano le sue parole in conferenza stampa.

leggi anche

Klopp non si fida: "L'Inter non verrà in vacanza"

Com'è il morale della squadra?

"È importante arrivare a questa partita dopo una vittoria, siamo stati bravi a far diventare semplice la gara con la Salernitana sbloccandola subito e poi dominandola. Ci voleva, soprattutto per la testa. Ora siamo pronti per affrontare questa grande squadra".

Quanta voglia avete di giocare il recupero col Bologna?

"A me sarebbe piaciuto giocare il 6 gennaio, ma non ce n'è stata la possibilità. C'è un ricorso e stiamo aspettando che ci venga detto quando recuperare il match".

Qualora la partita iniziasse male, si penserà al campionato?

"Spero che non accada. In questo periodo c'è stato un grande dispendio di energie fisiche e mentali. Penso che partite del genere ti diano grande carica, cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi ma chiaramente, come sempre, dovrò fare delle scelte".

Come sta Perisic?

"Sono tutti convocati tranne lo squalificato Barella e Kolarov che è fuori lista".

Cosa significa per voi la vicinanza del presidente Zhang?

"È qui da tanto tempo, fa enormemente piacere avere la sua presenza e quella di tutta la dirigenza, da Marotta ad Antonello passando per Ausilio e Baccin. Sono sempre pronti ad aiutare la squadra, è importante per me e per i giocatori".