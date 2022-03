Cristiano Ronaldo ha segnato in entrambe le sue partite casalinghe di questa Champions League con il Manchester United e potrebbe riuscirci per tre di fila solo per la seconda volta con questo club (in precedenza tra novembre 2007 e marzo 2008). Ronaldo ha segnato 13 gol nelle ultime 15 partite interne contro l'Atlético Madrid in tutte le competizioni, comprese due triplette nelle ultime quattro (per il Real Madrid a maggio 2017 e la Juventus a marzo 2019, entrambe in questa competizione).