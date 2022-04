Manchester City-Atletico Madrid, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

Guardiola senza Ruben Dias e Walker in difesa: al loro posto Laporte e Zinchenko. In attacco, tridente formato da Mahrez, Foden e Sterling; Simeone col classico 4-4-2, con la coppia d'attacco composta da Joao Felix e Griezmann e l'ex Inter Kondogbia a centrocampo. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre nel match di stasera che sarà trasmesso in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K Condividi

All'Etihad Stadium di Manchester andrà in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Atletico Madrid, in un match che mette di fronte due squadre con due filosofie di gioco diverse ma tante stelle in campo: lo spettacolo non dovrebbe mancare. Calcio d'inizio alle 21: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Foden al centro dell'attacco: le probabili scelte di Guardiola leggi anche Pep ironizza: "Con l'Atletico giocheremo in 12" Formazione stellare quella che ha in testa Pep Guardiola per affrontare l'Atletico, nonostante le assenze di Ruben Dias (infortunio muscolare) e di Walker (squalificato). Il suo Manchester City si schiera col classico 4-3-3 di partenza, con Ederson in porta, Joao Cancelo, Laporte, Stones e Zinchenko in difesa, Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne a centrocampo e Mahrez, Foden e Sterling in attacco.

MANCHESTER CITY (4-3-3) probabile formazione: Ederson; Joao Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling. All.: Guardiola.

Griezmann-Joao Felix in attacco: la probabile dell'Atletico leggi anche Simeone: "In 12? Forse al City lo permetterebbero" Simeone schiera il suo classico 4-4-2. Oblak in porta, Llorente, Savic, Felipe e Reinildo in difesa, Renan Lodi, Koke, Kondogbia e Lemar a centrocampo, e la coppia d'attacco formata da Griezmann e Joao Felix. Il 'Cholo' ha un solo grande assente: Carrasco. Il belga è squalificato e non potrà quindi scendere in campo contro il City.