Alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha presentato così la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Sarà una grandissima partita. Il City come il Bayern è una delle squadre più forti al mondo, con un bel gioco, piacevole da vedere. Noi invece, con le nostre caratteristiche, cercheremo di portare la partite là dove crediamo di poter far male ai nostri avversari". Manchester City-Atletico Madrid sarà anche la sfida tra due filosofie di calcio diverse: "Non tutti giochiamo alla stessa maniera perché ogni allenatore fa quello che crede che sia meglio per la sua squadra", ha detto Simeone a Sky Sport. "Guardiola l'ha fatto sempre, così come l'ho fatto io con il River Plate, con l'Estudiantes, con il Catania e ora all'Atletico Madrid". Il 'Cholo' poi ha chiuso l'intervista ai nostri microfoni rispondendo con una battuta alla frase di Guardiola che poche ore prima aveva scherzato dicendo di star pensando di giocare in dodici (clicca qui per leggere le parole di Pep): "A noi non ce lo permetteranno: forse al Manchester City sì".