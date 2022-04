Tutto quello che c'è da sapere su City-Atletico

6/10 ©Ansa

I PRECEDENTI - Strano ma vero: non si sono mai sfidate in tutta la loro storia. Sarà invece il quarto precedente tra i rispettivi allenatori. Guardiola avanti nei numeri ma eliminato nell'unico incrocio diretto in Champions. Al catalano la prima sfida di sempre: 2-1 col Barcellona in Liga all'Atletico (appena diventato) di Simeone. L'altra sfida nelle semifinali del 2016: 1-0 Atletico in Spagna e 2-1 Bayern in Germania. Cholo in finale, poi persa col Real a San Siro, grazie al gol in trasferta (che oggi non c'è più).