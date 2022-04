Probabili formazioni Real Madrid-Chelsea

Ancelotti conferma Valverde nel tridente con Vinicius Junior e Benzema e punta su Nacho in difesa. Senza Lukaku, Tuchel si affida a Mount, Pulisic e Havertz. Le probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid, dalle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Atto di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il Real Madrid, dopo aver vinto per tre reti a uno grazie alla tripletta di Karim Benzema, ospita il Chelsea al Santiago Bernabeu. L'incontro è in programma martedì 12 aprile, con fischio d'inizio alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.