Dopo la sconfitta per 1-3 subita a Stamford Bridge, per il Chelsea servirà adesso una vera e propria impresa per ribaltare il risultato contro il Real Madrid e conquistare le semifinali di Champions League. I Blues dovranno però fare a meno ancora una volta di Romelu Lukaku, così come confermato da Thomas Tuchel durante le conferenza stampa pre partita: "Romelu (Lukaku, ndr) è infortunato e non viaggerà con la squadra, così come Chilwell e Hudson-Odoi, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Ci sarà Azpilicueta, risultato negativo all'ultimo tampone e già in gruppo". Dopo l'assenza nella schiacciante vittoria per 0-6 in casa del Southampton, Lukaku non ha dunque recuperato dal problema fisico e salterà un'altra partita fondamentale per il suo Chelsea.