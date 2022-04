Villarreal-Bayern Monaco, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

Unai Emery schiera Gerard Moreno al centro del suo attacco, supportato da Giovanni Lo Celso. A centrocampo, presente Dani Parejo, in difesa c'è Raul Albiol. Nagelsmann schiera Kimmich a centrocampo insieme a Goretzka, linea della trequarti con Sané, Müller e Coman, alle spalle del capocannoniere della Champions: Robert Lewandowski. Di seguito, le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre Condividi

All'Estadio de la Ceramica di Vila-Real, il Villarreal affronta il Bayern Monaco per il match d'andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo aver eliminato la Juve agli ottavi, per gli uomini di Emery adesso c'è l'ostacolo Bayern Monaco. La squadra di Nagelsmann è ai quarti per aver eliminato il Salisburgo. Calcio d'inizio alle 21: match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su Now.

Gerard Moreno dal 1': la probabile del Villarreal leggi anche Champions League, il programma dei quarti Unai Emery schiera il suo classico 4-4-1-1 con Rulli in porta, Foyth (e non Aurier), l'ex Napoli Albiol, Pau Torres ed Estupiñan in difesa. Centrocampo a quattro, con Yeremi Pino, Etienne Capoue, Dani Parejo e Danjuma. Lo Celso giocherà da trequartista. L'unico dubbio per Emery è in attacco: il favorito al momento è Gerard Moreno, ma è possibile che alla fine l'allenatore spagnolo schieri Danjuma al suo posto, con Trigueros a sinistra nella linea dei quattro centrocampisti.

VILLARREAL (4-4-1-1) probabile formazione: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Pino, Capoue, Parejo, Danjuma; Lo Celso; G. Moreno. All.: Emery.

Sané-Müller-Coman dietro a Lewa: la probabile del Bayern leggi anche Il Bayern gioca in 12 per 20'': ricorso Friburgo Nagelsmann schiera il 4-2-3-1 con Neuer in porta, Pavard, Süle, Upamecano e Lucas Hernandez in difesa. A centrocampo ci saranno Kimmich e Goretzka che si muoveranno davanti alla difesa. I trequartisti invece saranno Sané da una parte, Coman dall'altra e l'instancabile Müller nel mezzo. Davanti c'è bomber Robert Lewandowski, che andrà a caccia del tredicesimo gol stagionale in Champions, per rafforzare il primato nella classifica cannonieri.