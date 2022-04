Champions League, il programma dei quarti

Ritorna la Champions League. Otto squadre ancora in corsa, in campo tra il 5 e il 6 aprile per l'andata dei quarti di finale. Il programma si apre nella serata di martedì, con le prime due grandi sfide. Il Liverpool di Jurgen Klopp farà visita al Benfica: al da Luz fischio d'inizio alle ore 21. Stesso orario per la gara dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Atletico Madrid. Mercoledì sera, invece, scendono in campo i campioni in carica del Chelsea, che ospiteranno il Real Madrid a Stamford Bridge. Il Bayern Monaco, infine, andrà in casa del Villarreal. Di seguito tutte le gare in programma, con orari e informazioni su come guardarle in tv.