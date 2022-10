Ajax-Napoli, le probabili formazioni: Lozano e Simeone dal primo minuto

Spalletti prepara tre cambi per la terza giornata del gruppo A di Champions League contro l'Ajax: l'allenatore del Napoli si affiderà a Lozano e Simeone nel tridente offensivo, mentre in difesa ci sarà Olivera al posto di Mario Rui. Partita in diretta alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Primo posto nel girone per il Napoli, che dopo le vittorie con Liverpool e Rangers si prepara ad affrontare l'Ajax nella terza gara del gruppo A di Champions League. Un'eventuale vittoria consentirebbe alla squadra di Spalletti di fare un passo in avanti importante verso la fase a eliminazione diretta. "Ormai siamo arrivati a un livello importante e non dobbiamo tornare indietro", ha commentato l'allenatore azzurro alla vigilia del match. Partita in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 con la telecronaca di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi, a bordocampo Massimo Ugolini.