Le date della Champions League 2023/24

La Uefa ha ufficialmente reso note le date dell'edizione 2023/24 della Champions League, l'ultima con il format attuale prima della riforma che prenderà il via dalla stagione 2024/25. Dopo il tour de force di quest'anno dovuto ai Mondiali, la fase a gironi tornerà come di consueto a concludersi a metà dicembre. La finale, in programma a Wembley, sarà a giugno. Ecco tutto quello che c'è da sapere