Nessun problema per il Bayern di Nagelsmann, che passeggia all'Allianz Arena contro il Viktoria Plzen e si porta in testa al girone dell'Inter a punteggio pieno. A Monaco finisce 5-0 per i bavaresi: in evidenza Leroy Sané (doppietta), a segno anche Gnabry, Mané e Choupo-Moting

