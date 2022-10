Dopo la sconfitta di Stamford Bridge, il Milan vuole riscattarsi nella sfida di San Siro contro il Chelsea per fare un ulteriore passo verso la qualificazione agli ottavi. Pioli schiera Krunic in un possibile 4-3-3. In difesa c'è Gabbia. Confermato Brahim Diaz. Potter ripropone Jorginho. In avanti Aubameyang con Sterling e Mount. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 252 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD