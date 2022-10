Allo stadio Da Luz la Juventus deve vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Allegri conferma il 3-5-2 con una sorpresa in difesa: non c'è Alex Sandro, gioca Gatti dal 1'. Confermato Kean accanto a Vlahovic in attacco. Nel Benfica David Neres parte dalla panchina. Diretta su Sky Sport Football, su Sky Sport 252 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LA JUVE SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE...