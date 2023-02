Il Borussia Dortmund non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee, perdendone otto (2 pareggi). L’ultima vittoria contro una squadra inglese è datata marzo 2016, quando la formazione tedesca si impose per 2-1 in trasferta contro il Tottenham in Europa League. Entrambe le reti in questa sfida furono realizzate dall’attaccante del Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang.