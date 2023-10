A Napoli arriva il Real dell'ex Ancelotti. Osimhen torna titolare al centro dell'attacco, così come Politano nel tridente col solito Kvara. Olivera e non Mario Rui in fascia. Dietro sempre la coppia Ostigard-Natan. Nel Real Kroos la spunta su Modric. Vinicius parte titolare: Rodrygo con lui. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

INTER-BENFICA LIVE