Champions LIVE: Sociedad avanti 2-0 a Salisburgo

Otto partite nel martedì di Champions League, tutte da vivere su Sky: si parte con l'Union Berlino di Bonucci, che ospita in casa il Braga nel girone C, lo stesso del Napoli. In contemporanea anche Salisburgo-Real Sociedad per il gruppo D (quello dell'Inter). Alle 21 altre sei sfide: non solo le squadre di Garcia e Inzaghi, impegnate rispettivamente contro Real Madrid e Benfica, in campo anche Bayern Monaco, Manchester United e Arsenal. Sul canale 251 la diretta gol per non perdersi nulla della serata