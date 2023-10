Prima sconfitta nel girone di Champions per la squadra di Sarri, battuta 3-1 al De Kuip. Lazio scavalcata dagli olandesi ora a +2 in classifica. Gimenez grande protagonista: colpo di testa fuori prima di causare l'autorete di Hysaj, ma il Var evidenzia un suo fuorigioco. Il messicano la sblocca alla mezz'ora, raddoppia Zerrouki. Nella ripresa sprecano Paixao e Castellanos ma non Gimenez, che firma la doppietta. Accorcia Pedro su rigore nel finale

