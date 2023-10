il punto

Conclusa la terza giornata della fase a gironi: il Milan crolla contro il Psg e ora è ultimo nel suo gruppo, scavalcato anche dal Dortmund che vince a Newcastle. La Lazio cade in casa del Feyenoord ma ringrazia il Celtic che frena l'Atletico Madrid. L'Inter batte il Salisburgo ed è in testa insieme alla Real Sociedad. Bene anche il Napoli, all'inseguimento del Real Madrid. Ecco la situazione in ogni girone, il calendario e le regole in caso di arrivo a pari punti GUARDA TUTTI I GOL DI CHAMPIONS