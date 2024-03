Arsenal-Porto, le probabili formazioni: Martinelli dal 1', Taremi in panchina

Arteta recupera Tomiyasu e Martinelli per la sfida con il Porto ma solo il secondo dovrebbe partire dal 1'. Per il resto formazione confermata con Odegaard e Havertz a dare qualità al gioco coperti da Rice. Conceiçao recupera Taremi ma dovrebbe optare ancora per Evanilson come terminale offensivo. Non c'è Sanusi, a sinistra gioca Wendell. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Qualificazione in bilico all'Emirates Stadium dove Arsenal e Porto vanno a caccia di un posto ai quarti di finale di Champions League. La gara dell'andata con il successo dei portoghesi all'Estadio do Dragao, ha in parte stupito ma anche confermato che la formazione di Sergio Conceiçao è un avversario molto ostico da superare e pieno di talento come dimostrato dallo splendido gol realizzato da Galeno all'andata che ha regalato il successo ai padroni di casa. Di contro, l'Arsenal è in testa alla classifica di Premier League e vuole proseguire il suo percorso di crescita anche in Europa. Il Porto resta un esame durissimo da superare, ma la squadra di Arteta potrà contare sulla spinta dell'Emirates Stadium. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.