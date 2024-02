Copenaghen-Manchester City, le probabili formazioni: De Bruyne e Foden dal 1'

La sorpresa di questa Champions, il Copenaghen, affronterà il City a viso aperto: Neestrup conferma il 4-3-3 e non rinuncia a nessuno dei suoi attaccanti: in campo Elyounoussi, Claesson e Anchouri. Guardiola ripropone De Bruyne e Foden, confermato Alvarez, possibile maglia da titolare per Gvardiol in difesa. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21

E' stata certamente la sorpresa del gruppo A con il secondo posto conquistato davanti a Galatasaray e Manchester United e dietro soltanto al Bayern Monaco. Il Copenaghen si gode l'ennesima passerella europea affrontando in casa, nell'andata degli ottavi di finale, i campioni d'Europa in carica del Manchester City. La squadra di Guardiola ha nettamente dalla sua i favori del pronostico ma il match contro i danesi resta pieno di insidie. Il Copenaghen sta affrontando la lunga sosta invernale e in ogni caso ha la mente libera da altri impegni e ha potuto prepararsi al meglio a questo doppio confronto. Il City è reduce dal successo casalingo contro l'Everton in campionato. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21.

Neestrup a viso aperto, confermato il 4-3-3 Gara da giocare a viso aperto per Neestrup che non snaturerà il suo 4-3-3 nonostante di fornte ci sia il City di Guardiola. L'allenatore danese può contare su tutti i suoi migliori uomini a disposizione e in particolare su suo talentuoso tridente d'attacco composto da Elyounoussi, Claesson e Anchouri. COPENAGHEN (4-3-3), la probabile formazione: Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Hojlund, Falk, Goncalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri All. Neestrup

Torna De Bruyne, c'è anche Foden Guardiola in campo con il suo fluido 4-1-4-1 dove inevitabilmente il terminale offensivo sarà Haaland mentre nei quattro sulla trequarti, rispetto al match contro l'Everton, ritorna De Bruyne. In campo anche Foden, confermato Alvarez come primo supporto di Haaland. In difesa torna Walker, possibile maglia da titolare per Gvardiol. MANCHESTER CITY (4-1-4-1), la probabile formazione: Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden; Haaland. All. Guardiola