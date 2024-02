Ancelotti recupera Nacho per la difesa ma molto probabilmente non Rudiger. Assente Bellingham, a centrocampo Camavinga e Modric in ballottaggio. Lipsia con tutti gli effettivi a disposizione. Rose puà contare anche su Olmo e Simons. Diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Sfida non semplice per il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti affronta il Lipsia, in Germania, nel match d'andata. La formazione di Marco Rose ha chiuso il suo girone (G) alle spalle del Manchester City ma davanti a Young Boys e Stella Rossa, mentre le 'merengues' si sono aggiudicate il raggruppamento C davanti al Napoli. Le due squadre già si sono affrontate in Champions ovvero nella fase a gironi 2022-23 con il Real battuto in Germania 3-2 e poi vittorioso in Spagna 2-0. Dunque l'esito della gara è tutt'altro che scontato anche sei la squadra di Ancelotti ha dalla sua i favori del pronostico. Diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD.