Con un lampo di Osimhen, pochi secondi prima di essere sostituito, il Napoli risponde alla rete di Lewandowski nell’andata degli ottavi. La squadra di Calzona è in evidente difficoltà in avvio, con Yamal che la grazia dopo pochi minuti e Meret che salva su Lewandowski; gli azzurri crescono prima dell’intervallo, ma chiudono il primo tempo senza mai tirare. Nella ripresa Lewandowski alla prima palla buona non perdona, Osimhen gli risponde dopo 15’. Ritorno il 12 marzo