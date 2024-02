Con una pennellata sul secondo palo nei minuti di recupero, Galeno regala la vittoria al Porto sull'Arsenal. Al Do Dragao va in scena una gara tattica e molto bloccata. L'Arsenal non riesce a calciare praticamente mai verso la porta di Diogo Costa. L'azione più pericolosa la confeziona Galeno che nel primo tempo colpisce un palo. Nel finale la zampata decisiva che vale un successo prezioso in vista del ritorno all'Emirates

