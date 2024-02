Finisce 1-1 l'andata degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona, convince la prima uscita della squadra azzurra sotto la nuova guida Calzona: solo due titolari non raggiungono la sufficienza. Il migliore in campo è Osimhen, autore del gol del pareggio, bene anche Juan Jesus e Meret. Nel Barcellona solo Pedri insufficiente, i subentrati non incidono

Le pagelle di Maurizio Compagnoni

NAPOLI-BARCELLONA 1-1: HIGHLIGHTS