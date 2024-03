Real Madrid-Lipsia, le probabili formazioni

Spagnoli e tedeschi si sfidano nel ritorno degli ottavi di Champions League, mercoledì 6 marzo alle 21. All'andata il Real Madrid si è imposto 1-0 sul campo del Lipsia, grazie al gol di Brahim Diaz. Il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime

Oggi alle 21 Real Madrid e Lipsia si sfidano negli ottavi di ritorno di Champions League. La squadra allenata da Ancelotti all'andata ha vinto 1-0 in Germania: decisivo il gol di Brahim Diaz. Per il match in programma al Bernabeu (che per l'occasione avrà il tetto chiuso) l'allenatore italiano non avrà a disposizione Courtois, Alaba e Militao. Marco Rose invece ritroverà Openda (subentrato a match in corso a Bochum) dal 1' in attacco. La partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Real Madrid, Rodrygo favorito su Diaz

Rispetto alla partita di andata il Real Madrid ritrova Bellingham. Brahim Diaz, autore del gol decisivo all'andata, dovrebbe partire dalla panchina anche se insidia Rodrygo per un posto dal primo minuto. Ancora fuori per infortunio Courtois (Lunin titolare), Alaba e Militao. Al centro della difesa Nacho insieme a Rudiger.

REAL MADRID (4-3-1-2, probabile formazione): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kroos, Valverde, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti

Lipsia, Rose con Shlager in mezzo e Openda al centro dell'attacco

Il Lipsia con Shlager a centrocampo dopo la squalifica col Bochum. Openda - subentrato nell'ultimo match di campionato - giocherà dal primo minuto in attacco per provare il colpo in casa del Real Madrid dopo il ko dell'andata. Fuori Klostermann

(infortunato) e Simakan (squalificato).

LIPSIA (4-4-2, probabile formazione): Gulacsi; Henrichs, Orban, Lukeba, Raum; Olmo, Haidara, Schlager, Simons; Openda, Sesko. All. Rose.