Bremer si fa male al ginocchio, out anche Nico

Serata sfortunata per Bremer che si è fatto male dopo pochi minuti dal fischio di inizio di Lipsia-Juventus. Il brasiliano è rimasto a terra a causa di una brutta torsione del ginocchio sinistro dopo il contrasto con Openda. Ha provato a rialzarsi, ma è stato costretto a uscire e a lasciare il posto a Gatti. Fuori anche Nico Gonzalez per un problema muscolare

La seconda giornata di Champions League è iniziata nel peggiore dei modi per la Juventus con Thiago Motta che è stato costretto a sostituire Bremer e Nico Gonzalez nel giro di pochissimi minuti. Il primo a farsi male è stato Bremer che, nell'occasione di un contrasto con Openda, ha poggiato male la gamba sinistra e il ginocchio ha subito una torsione innaturale. Mani sui capelli ed espressione visibilmente dolorante: il difensore bianconero è rimasto a terra diversi minuti, poi si è rialzato sulle sue gambe ed è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico della Juventus. In queste ore gli accertamenti per capire l'entità dell'infortunio che sembra apparentemente grave. Al 7' ha ceduto la fascia da capitano e il posto in campo a Federico Gatti.