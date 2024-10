Stop nel riscaldamento per Douglas Luiz: gioca Thuram. Motta ritrova dall'inizio McKennie e Conceicao, in regia c'è Fagioli. Dietro torna titolare Danilo, mentre Cabal prende il posto di Cambiaso. In porta Perin per lo squalificato Di Gregorio. Hoeness punta su Demirovic rifornito da Millot, Undav e Leweling. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

