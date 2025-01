Partita folle tra Benfica e Barcellona con i blaugrana che hanno vinto in rimonta per 5-4 segnando la rete della vittoria al 96'. Tripletta di Pavlidis nel primo tempo per i lusitani e gol di Lewandowski per gli spagnoli. Nella ripresa prima il 3-2 di Raphinha, poi l'autogol di Araujo per il 4-2 dei portoghesi e quanto tutto sembrava finito ecco che i catalani hanno completato la rimonta con i gol di Lewandowski al 78', di Eric Garcia all'87' e di Raphinha al 96'. Barça agli ottavi di finale di Champions League.