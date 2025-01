Appuntamento con la prima vittoria in Champions centrato per il Bologna che rimonta e batte il Borussia Dortmund 2-1 al termine di una gara bella e gagliarda. Match aperto dal rigore segnato da Guirassy a inizio gara (fallo di Holm su Anton). Orsolini ko a fine primo tempo. Il Bologna attacca e concretizza nella ripresa la mole di gioco prodotta: in 2’ la squadra di Italiano ribalta il match con Dallinga e Iling e vince con merito

