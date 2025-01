Ancora un pareggio per la Juventus, un punto che di fatto garantisce ai bianconeri l'accesso ai playoff ma che non basta per continuare a sperare di arrivare tra le prime 8 (per qualificarsi direttamente agli ottavi). Primo tempo incolore e senza nemmeno un tiro in porta, nella ripresa ci provano Nico Gonzalez e Koopmeiners, ma sprecano. Vlahovic parte ancora dalla panchina, entra nel finale ma non incide

