Con un netto 5-0, l'Atalanta batte lo Sturm Graz e stacca il pass per la fase successiva della Champions League. Retegui, servito da Zappacosta, apre la sfida al 12' per il vantaggio dei nerazzurri. Nella ripresa la squadra di Gasperini insiste e trova il raddoppio con Pasalic. Al 63' De Ketelaere segna il 3-0, poi serve l'assist a Lookman per il 4-0. Nel recupero è Brescianini a segnare il gol del 5-0. Con questa vittoria, la Dea sale a 14 punti in classifica

CLASSIFICA