Prima del fischio d'inizio ha parlato a Sky Sport anche Ausilio: "Al di là del discorso economico, che ha la sua importanza, conta l'aspetto tecnico e il prestigio del club: l'obiettivo è passare tra le prime 8 ma per farlo dobbiamo affrontare due gare difficili, a partire da questa. Frattesi? La sintesi è molto più semplice di quello appare: il ragazzo non è venuto mai venuto a chiedere la cessione. Il mister di recente ha fatto una verifica con tutta la squadra e la squadra è assolutamente concentrata sui nostri obiettivi. Frattesi è un giocatore importante di questa squadra, squadre che si sono manifestate in modo diretto a noi non ce ne sono, sappiamo che ha un agente molto attivo e quindi probabilmente qualcosa ha mosso attorno agli interessi di questo ragazzo, da questo punto di vista è diventato più mediatico. Noi siamo contenti, è un ragazzo importante che ultimamente ha giocato meno perché non è stato benissimo fisicamente e, pur non stando benissimo, ha sempre dato la sua disponibilità e non si è mai tirato indietro. Con Buchanan stiamo valutando se è più opportuno completare i prossimi mesi da un'altra parte, perché sta giocando poco, soprattutto perché reduce da un brutto infortunio. L'interesse non c'è solo del Torino, ma anche altre squadre di A e straniere, ma non escludo che rimanga qui perché di partite ne abbiamo tante e i giocatori che abbiamo sono forti. Ascolteremo qual è l'idea del ragazzo, potremo andare avanti con questa rosa. Donnarumma? Stiamo attenzionando quello che può essere un mercato per giugno, non è il ruolo del portiere la nostra priorità perché abbiamo due portieri molto forti. Al di là della stima, stiamo guardando da altre parti"