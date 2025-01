Spettacolo a Parigi nella penultima giornata della prima fase di Champions League: il Psg batte in rimonta 4-2 il Manchester City. Inglesi avanti con Grealish e Haaland. Poi si scatena la squadra di Luis Enrique che ribalta il risultato grazie a Dembelè, Barcola, Neves e Ramos. Per entrambe le squadre ultimo turno decisivo per l'accesso ai playoff. Guarda il video con gli highlights

