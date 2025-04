L'Arsenal è rimasto in vantaggio per il 53% del tempo totale di gioco in questa UEFA Champions League: record in percentuale nell’edizione in corso. Di contro, soltanto l'Inter è stata in svantaggio per una percentuale inferiore di tempo di gioco (1%) rispetto ai Gunners (6%), che non sono mai andati sotto nel punteggio nella fase a eliminazione diretta di questa stagione (contro PSV e Real Madrid).