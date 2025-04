Kvara: "Questo Psg è capace di tutto"

Le parole di Luis Enrique e Mikel Arteta alla vigilia di Arsenal-Paris Saint Germain, semifinale di andata di Champions League. ARSENAL-PSG: LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Emirates Stadium di Londra e il Parco dei Principi di Parigi: è inq uesti due stadi che si deciderà una delle due finaliste della Champions League 2024/25. Arsenal e Psg sognano la finale di Monaco di Baviera del 31 maggio. Nessuna delle due squadre ha ancora alzato questa coppa, anche se ci sono andate molto vicino: il Paris Saint Germain nel 2020, sconfitto in finale 1-0 dal Bayern Monaco; per trovare l’ultima volta che i Gunners sono arrivati all’atto finale di questa competizione bisogna tornare indietro di quasi 20 anni (17 maggio 2006 quando, allo Stade de France di Parigi, vennero battuti 2-1 dal Barcellona). Arsenal e Psg si sono affrontate 5 volte in campo europeo. I precedenti sono a favore degli inglesi: 2 vittorie (l'ultima è arrivata nella fase a gironi della Champions League di quest'anno per 2-0) e tre pareggi. Vedi anche Le probabili formazioni di Arsenal-Psg

Luis Enrique: "La chiave sarà gestire i momenti" "Sappiamo quanto sia difficile giocare contro l'Arsenal in casa loro e con questa intensità fisica - ha detto alla vigilia l’allenatore del Psg Luis Enrique (che questa competizione l’ha già vinta nel 2015) -. La chiave sarà gestire al meglio i diversi momenti dell'incontro". L’anno scorso il cammino del Psg si interruppe proprio in semifinale contro il Borussia Dortmund. Kvara: "Per noi tutto è possibile" Dopo la partenza di Kylian Mbappe, il Psg ha trovato in Ousmane Dembélé il faro del suo attacco. Il francese in questa stagione ha realizzato 21 gol in Ligue 1 e 7 reti in Champions League. E gennaio hanno acquistato un giocatore fondamentale: Kvitka Kvaratskhelia. "La Champions è il sogno di ogni calciatore e tutti vogliono vincerla - ha ammesso il georgiano ex Napoli alla vigilia -, ma è difficilissimo. Anche arrivare dove siamo noi ora non è facile. Stiamo cercando di fare del nostro meglio e lo stiamo facendo molto bene. La chiave è rimanere concentrati sul nostro gioco, credo che per noi sia tutto possibile".