L'Inter sfiderà il Barcellona allo Stadio Olimpico Lluis Companys per l'andata della semifinale di Champions League. La notizia del giorno arriva da Thuram che lavora in gruppo con la squadra. Inzaghi non potrà contare su Pavard, out per una distorsione alla caviglia. Flick dovrebbe confermare la squadra che ha vinto la Coppa del Re con Ferran Torres in attacco al posto dell'infortunato Lewandowski

