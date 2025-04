Al Khelaifi chiacchiera con i tifosi... in metro!

Il fascino della "Tube" conquista tutti, anche il proprietario e presidente del club francese, Nasser Al-Khelaifi. Dopo aver assistito all'allenamento della sua squadra all'Emirates, il dirigente qatariota ha preso "umilmente" la metropolitana per tornare in albergo e ha colto l'occasione per chiacchierare con alcuni tifosi parigini, a Londra per seguire l'andata della semifinale di Champions contro l'Arsenal. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW