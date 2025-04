Il Barcellona sotto la guida di Hansi Flick sta segnando in media 3.1 gol a partita in Champions League; la seconda più alta per un allenatore alla guida di un club per almeno 10 partite nella competizione, dopo il Bayern Monaco dello stesso Hansi Flick (3.2). L’Inter, allo stesso tempo, potrebbe eguagliare il primato per maggior numero di clean sheet per una squadra italiana in una stagione di Champions League (attualmente otto), detenuto dal Milan 2004/05 e dalla Juventus 2016/17 (entrambe nove).