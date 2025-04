Introduzione

Quasi al termine del primo anno del nuovo format delle coppe europee (girone unico + playoff + tabellone tennistico) possiamo tirare le prime somme sui verdetti del campo nella doppia fase del torneo. Le prime 8 classificate nella classifica unica sono entrate anche tra le prime otto del torneo (intese come le otto squadre ai quarti di finale)? In Champions solo la metà ce l'hanno fatta, con la mina vagante Psg passata dal quindicesimo posto (dopo essere stato a lungo addirittura fuori dalle 24 qualificate) con mezzo piede in finale. Le capoliste di Champions ed Europa League (Liverpool e Lazio) non hanno raggiunto le semifinali. Solo in Conference la numero una è ancora in corsa…

