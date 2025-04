Problemi per Lautaro Martinez a fine primo tempo: l'attaccante al 44' si è fermato per un problema muscolare. E' rimasto in campo fino al fischio di fine primo tempo, ma Inzaghi è stato costretto a cambiarlo nell'intervallo: al suo posto Taremi. Nelle prossime ore si capirà l'entità del problema per il capitano nerazzurro, che ha sofferto di un risentimento ai flessori della coscia sinistra

