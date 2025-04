Ronaldo fu comprato dal Real Madrid per alimentare il mito dei galacticos, i migliori del mondo assieme nella stessa squadra. Il ciclo era iniziato due anni prima con il clamoroso acquisto dal Barcellona di Luis Figo. Un trasferimento che fece scalpore: in cinque anni in blaugrana aveva vinto due campionati, due Coppe del Re, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa e una Supercoppa di Spagna, diventando simbolo del club. Il passaggio agli acerrimi rivali, dopo aver giurato fedeltà eterna, non gli è mai stato perdonato dai suoi vecchi tifosi. Ogni volta che è tornato al Camp Nou è stato accolto da cori, insulti, striscioni, manifesti, bamboline gonfiabili col suo nome, lancio di oggetti. Una volta gli tirarono contro persino una testa di maiale. A bordocampo erano disposti addirittura agenti di polizia quasi in tenuta antisommossa. Persino in una partita col Portogallo un tifoso fece invasione per tirargli addosso una bandiera del Barcellona.

Nel 2005 Figo passò all'Inter. Il giocatore era ormai in fase calante, ma vinse da protagonista campionati e coppe nazionali. Si ritirò nel 2009, fu omaggiato a San Siro e gli venne offerto un posto come ambasciatore del club. Nella celebre semifinale del 2010 Mourinho lo volle accanto a sè in panchina: "Ci saranno 100mila persone che grideranno ‘portoghese figlio di… ', se porto Figo con me in panchina 50mila insulteranno il sottoscritto, gli altri lui". Quella sera, seppur in altre vesti, Figo si prese una bella rivincita.