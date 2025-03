Superati gli ottavi, il prossimo confronto sarà in Germania, e non poteva essere altrimenti, visto il derby tutto tedesco in tabellone tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, vinto dai bavaresi con un totale di 5 gol a zero tra andata e ritorno. Il secondo e decisivo round sarà a San Siro. In proiezione semifinale, invece, ci sarebbe una tra Barcellona e la vincente di Lille/Dortmund (in programma mercoledì 12 marzo). E, in un'ipotetica finale, le big sull'altro lato del tabellone sono la vincente tra Real e Atletico Madrid e Psg (che ha eliminato il Liverpool ai rigori). Un lungo cammino per la gloria europea, e anche per le casse del club. Fin dove arriverà l'Inter?