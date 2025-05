Il successo per 1-0 all'Emirates nella gara d'andata non lascia tranquillo il Paris Saint Germain che affronta l'Arsenal al Parco dei Principi con un piccolo vantaggio. Dembelé recupera ed è in panchina, gioca Barcola. Arteta ritrova Partey a centrocampo e sposta Merino nuovamente come falso 9. Diretta sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime